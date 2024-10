Incubadora de negócios promovem evento de inovação e sustentabilidade em Parintins

A Incubadora de Negócios e Tecnologias da Amazônia (inBioTa), da Universidade Nilton Lins, em parceria com o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) de Parintins, realiza o I Ideathon inBioTa + IFAM Parintins, entre os dias 29 a 31 de outubro de 2024, na Ilha Tupinambarana.

O evento visa estimular a criação de soluções inovadoras e empreendedoras para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, com a participação de estudantes e profissionais do Baixo Amazonas.

Durante os três dias de imersão, os participantes terão acesso a oficinas e palestras sobre temas essenciais para o desenvolvimento de negócios sustentáveis.

Também irão trabalhar em equipe para o desenvolvimento de soluções inovadoras e vão ter a oportunidade de atuar com mentores e participar de workshops transformadores.

Ao final, as equipes apresentarão suas soluções no Demoday para uma banca avaliadora. O evento conta com o apoio da Universidade Nilton Lins, Fapeam, Sebrae e Fundação Nilton Lins.

O I Ideathon inBioTa + IFAM Parintins reforça o compromisso de fomentar o ecossistema de inovação e empreendedorismo na Amazônia, destacando o uso consciente dos recursos naturais e incentivando a bioeconomia local.

A iniciativa oferece uma plataforma para jovens empreendedores se destacarem como líderes no desenvolvimento de um futuro sustentável para a região.

“A realização deste evento é uma oportunidade única de unir inovação e sustentabilidade, fomentando a criação de soluções que valorizam os recursos naturais da Amazônia”, ressaltou a vice-reitora de Projetos de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Nilton Lins, Cleuciliz Santana.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱