Amom Mandel resgata ‘meme’ durante apuração da derrota do aliado Alberto Neto

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) teve mais uma derrota nas urnas manauaras. Após ficar em terceiro na disputa do primeiro turno, o jovem viu o seu candidato, Capitão Alberto Neto (PL), perder a disputa para David Almeida (Avante) no segundo turno.

Nas redes sociais, Amom se manifestou em relação à disputa para a Prefeitura de Manaus, minutos antes do início da apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o trecho de uma entrevista da ex-presidente Dilma Rousseff.

“Só sei de uma coisa… Qualquer um que faça uma escolha de quem votar nesse segundo (turno), provavelmente tem esse pensamento”, escreveu o deputado federal.

“Não acho que quem ganhar, ou quem perder… Nem quem ganhar nem quem perder, vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder”, diz a ex-presidente, no vídeo.

Críticas

No post em seu perfil no Instagram, o deputado federal voltou a receber críticas do eleitorado por conta do posicionamento a favor do Capitão Alberto Neto (PL).

“Não dá, Amom. Se queimou. Tinha conquistado muito eleitorado jovem, com ideias progressistas, agora vem fazer essa linha de ‘vai todo mundo perder’ só porque teu candidato está perdendo”, escreveu uma eleitora.

“Vai fazer piadinha agora é? Não adianta mais”, disse outra.

Na entrevista coletiva em que anunciou o apoio ao candidato Alberto Neto, Amom Mandel fez questão de destacar que aquela não era uma ação típica da “velha política”, mas sim uma escolha baseada em convicções.

“Conversei com Alberto. Não sou seu eleitor e não concordo com tudo que ele propõe, mas, após minha análise política, escolhi apoiá-lo no segundo turno. Ele me garantiu que nosso plano de governo será absorvido”, argumentou Mandel.

