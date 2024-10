Wilson Lima parabeniza David Almeida pela reeleição em Manaus

O governador Wilson Lima (União Brasil) parabenizou o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), após ele ser reeleito. Nas redes sociais, Wilson disse que espera que “Deus ilumine seu caminho”.

O governador reforçou a importância do processo democrático ser cumprindo e disse que o prefeito pode continuar esperando cooperação do governo do Amazonas.

“A democracia cumpriu seu papel e Manaus decidiu reeleger o atual prefeito para um novo mandato de quatro anos. Manaus sabe que pode continuar contando com o apoio do Governo do Estado, como vem acontecendo desde que fui eleito governador do Amazonas”, destacou.

O prefeito David Almeida recebeu 576 mil votos, o equivalente a 54,59% do total dos votos apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Derrotado nas urnas, Capitão Alberto Neto (PL) obteve 479 mil votos, o equivalente a 45,41% do total de votos válidos. O candidato tinha como principais apoiadores o ex-presidente Jair Bolsonaro e o candidato derrotado no primeiro turno, Amom Mandel, do Cidadania.

