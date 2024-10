Omar parabeniza David Almeida e Renato Júnior, e pede pacificação em Manaus

Omar destacou a importância do processo de pacificação política com o fim da eleição

O senador Omar Aziz (PSD-AM) parabenizou a reeleição de David Almeida e seu vice, Renato Júnior, neste domingo (27), e destacou a importância da democracia para fazer valer a vontade da população.

“Primeiro, eu quero parabenizar a democracia. Não tem nada mais bonito em um país do que a democracia, que você possa exercer o direito de escolher aquilo que você acha que pode ser melhor para você”, afirmou.

Omar destacou a importância do processo de pacificação política com o fim da eleição. “Agora é o momento de a gente unificar Manaus. Acabar com as agressões, acabar com as maledicências. Isso não leva a nada”, declarou.

O senador do Amazonas ressaltou também a importância dos apoiadores na reeleição de David Almeida. “Ganhar uma eleição é muito importante, principalmente uma reeleição. Parabéns, David. Parabéns, Renato. Parabéns a todos aqueles que te ajudaram a chegar a essa posição novamente”, afirmou.

Ao finalizar, Omar reafirmou seu compromisso com a cidade de Manaus no Senado Federal e se colocou à disposição para colaborar com o desenvolvimento da capital amazonense. “David e a cidade de Manaus sempre contarão comigo”, concluiu o senador.

*Com informações da assessoria

