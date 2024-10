Candidato de Jair Bolsonaro, Capitão Alberto Neto lamenta derrota em Manaus: “Estamos tristes”

Ao lado da vice, Maria do Carmo, Alberto Neto reconheceu o resultado das urnas

O Capitão Alberto Neto (PL) perdeu a disputa para a Prefeitura de Manaus, no segundo turno das Eleições 2024, mesmo com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-policial militar teve 45% dos votos apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), representando 479.297 mil eleitores, contra 54% de David Almeida (Avante).

Em entrevista coletiva após a confirmação do resultado, Alberto Neto lamentou a derrota. Ele esteve ao lado da vice, Maria do Carmo Seffair, continuou tecendo críticas à gestão do prefeito reeleito e projeto os próximos passos na carreira política.

“Em nenhum momento estamos aqui de cabeça baixa. Estamos tristes, porque perdemos a eleição e vamos deixar a cidade com esse grupo que só pensa no poder pelo poder”, disse o Capitão, que continuou a tecer críticas à gestão de David Almeida e afirmou que perdeu para “a máquina”.

“O fruto da corrupção faz com que o nosso povo sofra bastante. Manaus é o quinto maior orçamento, não pode ser a terceira cidade com pior qualidade de vida. Isso causa uma revolta. A gente trouxe luz, durante todo o processo eleitoral, para isso. Mas a máquina venceu. Lutar contra a máquina é difícil. Ele (David Almeida) ganhou pela força da máquina, não pela sua brilhante gestão”, analisou o candidato de Jair Bolsonaro em Manaus.

“A guerra vai continuar, firme e forte. Cada vez mais próximo do povo. Foi essa a grande lição que eu tirei desse processo, de estar mais perto do povo. Não posso estar só em Brasília (DF) e me desconectar”, completou o deputado federal.

Bolsonaro em Manaus

Em 15 de outubro, após o resultado do primeiro turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Manaus para reforçar o apoio ao Capitão Alberto Neto (PL). A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também acompanhou o ex-presidente na visita.

O ex-presidente foi recebido, inclusive, por manifestantes que exibiam placas de apoio ao prefeito David Almeida. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, mensagens como “Sou de direita e voto David Almeida” chamaram a atenção.

