VÍDEO: Caminhão pega fogo na estrada do aeroporto de Manaus

Um caminhão foi totalmente consumido pelo fogo e ficou destruído na manhã desta segunda-feira (28), na Avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, nas proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a parte frontal do caminhão completamente envolvida pelas chamas. Segundo testemunhas, o veículo transportava alimentos no momento do incêndio.

Não há informações de vítimas, embora pelo menos três pessoas estivessem no caminhão. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

