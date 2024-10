Marta se revolta com Bola de Ouro após polêmica com Vini Jr.

Horas antes da cerimônia de entrega da Bola de Ouro, a notícia de que Vinicius Jr. provavelmente não será eleito o melhor jogador do mundo repercutiu na imprensa mundial.

A notícia não agradou a brasileira Marta, eleita seis vezes melhor do mundo pela Fifa, que publicou vídeo no Instagram reclamando da ausência do jogador e da possível derrota do atleta.

“Eu esperei o ano inteiro pra ver o Vini Jr. ser reconhecido merecidamente como o melhor jogador da atualidade. Agora vem me dizer que não vão dar a Bola de Ouro para ele? Que Bola de Ouro é essa? Não, acabou!”, disse Marta.

De acordo com o diário Marca, após a divulgação da notícia, o Real Madrid cancelou um voo para Paris que teria cerca de 50 pessoas, entre jogadores, comissão técnica e dirigentes, incluindo o próprio Vini Jr.

O volante Rodri, do Manchester City, é apontado como possível vencedor do prêmio.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱