Gisele Bündchen está grávida do terceiro filho, diz site

Gravidez é fruto do relacionamento da modelo com o lutador de Jiu-Jitsu Joaquim Valente

A modelo brasileira Gisele Bündchen, de 44 anos, está grávida do terceiro filho, segundo informações obtidas pela revista norte-americana People, nesta segunda-feira (28).

A gravidez de Gisele seria fruto do relacionamento da modelo com o lutador de Jiu-Jitsu Joaquim Valente.

“Gisele e Joaquim estão felizes com este novo capítulo em suas vidas e ansiosos para criar um ambiente de paz e amor para toda a família”, disse uma fonte à revista em comunicado.

Segundo a revista, Gisele e Joaquim vivem um relacionamento amoroso desde junho de 2023. Em entrevista ao The New York Times, a brasileira falou sobre a sensação de se relacionar com alguém que já tinha amizade.

“Esta é a primeira vez que saio com alguém que era meu amigo. É muito diferente. É muito honesto e muito transparente”, afirmou. A modelo já treinava com o profissional há alguns anos.

Gisele Bündchen já é mãe de Benjamin Rein, 14, e Vivian Lake, 11, frutos de seu casamento com Tom Brady. Em outubro de 2022, o ex-casal anunciou o fim do relacionamento.

*Com informações da CNN Brasil

