Idosos são encontrados amarrados e mortos dentro de casa

Um casal de idosos foi encontrado morto dentro da própria casa na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, durante o domingo (27).

As vítimas estavam amarradas e com sinais de violência. O casal foi identificado como Selma Muniz Santos, de 76 anos, e Antonio Sidinei Rocha Santos, de 69.

Eles foram encontrados mortos por parentes. A Polícia Militar foi acionada e constatou os óbitos no interior da residência. Segundo a PM, a idosa foi encontrada amarrada em cima de uma cama com vários ferimentos. Já o companheiro dela estava em outro cômodo com ferimentos na cabeça.

A polícia não divulgou se algum item foi roubado da residência. Uma faca com marcas de sangue e um objeto de madeira foram encontrados e apreendidos pela polícia, segundo a TV Globo.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios. Ninguém foi preso. Em nota, a Polícia Civil informou que agentes estão em busca de informações e realizam diligências para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

*Com informações do UOL

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱