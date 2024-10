Pump Nation agita o final de semana com apresentações de Filipe Ret, Rooftime e Mc PH

Em celebração aos seus 15 anos de carreira, o rapper traz à Manaus a sua nova tour FRXV no próximo dia 1º de novembro, no Podium da Arena da Amazônia. A noite marca pelo lançamento da nova label da PUMP Manaus: a PUMP Nation.

Em dezembro do último ano, o rapper carioca lançou o DVD “FRXV (Ao Vivo)”, trabalho que se desdobrou em um álbum que navega por todas as fases do artista.

Contando com diversas participações, desde o lançamento figura entre os discos mais ouvidos no Brasil no Spotify, sobretudo por conta do sucesso do single de platina tripla “Amor Livre”. O DVD recebeu certificação de ouro, após ultrapassar 218 milhões de plays em 3 meses do lançamento.

Com sucessos como “I Will Find”, “Golden Summer” e “Free My Mind”, Lisandro Carvalho e os irmãos Gabriel e Rodrigo Souza formam o Rooftime.

O trio é atração confirmada na primeira edição da PUMP Nation. Eles tiveram seu talento em produção musical reconhecido antes mesmo de se apresentarem ao vivo pela primeira vez. O primeiro lançamento do trio em setembro de 2018, foi o single “I Will Find” diretamente pelo gigante selo holandês Spinnin’ Records. Hoje “I Will Find” contém mais de 110 Milhões de plays no Spotify.

Com músicas sinceras, carregadas, com histórias para contar, uma paleta sonora que lembra as brisas de verão e sempre brincando com as sensações do público, o Rooftime quer espalhar sua visão de mundo através de seu trabalho para todo o globo. E se depender da força de vontade desses três músicos, o caminho já parece estar trilhado até o tão sonhado destino.

Já o MC PH, natural da Zona Norte de São Paulo, lançou seu primeiro trabalho em 2015 nas plataformas digitais, o Single Eu te conheço sim. MC PH começou a ganhar notoriedade em 2022 ao lançar a música “Os bico tão se perguntando”, parte do set “Let’s go”, do MC IG.

O clipe ultrapassa mais de cem milhões de visualizações no YouTube. No final de 2023, lançou o álbum “O Cara do Momento”, contando com participações de peso como MC Hariel, MC Don Juan, MC Ryan SP, MC IG, MC Pedrinho e outros.

Este ano, MC PH foi citado pela Billboard Brasil, com seu hit “Tenho que me decidir”, ocupando a posição de segunda música mais tocada do Brasil. Recentemente o artista assinou com a Sony Music e anunciou o lançamento de seu novo álbum “Bem-vindo ao meu mundo”.

INGRESSOS À VENDA

A venda de ingressos para a FRXV estarão disponíveis e os pontos de vendas oficiais são as lojas Via Uno (Manauara Shopping e Amazonas Shopping), Ótica Veja (Grande Circular), Loja Nação Rubro-Negra (Sumaúma) e também pelo site ingressofly.com.

Os ingressos custam R$ 75 (pista individual/meia entrada ou social), R$ 150 (frontstage individual/meia entrada ou social) e R$ 380 (backstage/meia entrada ou social). A PUMP Entertainment mantém a promoção de ingressos duplo até o dia 31 de outubro, atendendo aos pedidos dos clientes nas redes sociais e podem ser adquiridos por R$ 100 (pista – duplo) e R$ 250 (frontstage – duplo).

Os camarotes fechados para 20 pessoas podem ser reservados através do telefone (92) 99250-9037. O público que adquirir ingresso social, é indispensável entregar 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento.

