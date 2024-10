Amazonas Band apresenta espetáculo gratuito na abertura da Virada Sustentável Manaus

Nesta terça-feira (29), a partir das 20h, a Amazonas Band apresentará o espetáculo “A Onça e o Pajé”, no Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, bairro Centro – Zona Sul da cidade. A entrada é gratuita e por ordem de chegada.

O espetáculo faz uma alusão à música com o mesmo nome, lançada pelo multi-instrumentista Jovino Santos Netto, em concerto com a Amazonas Band, durante o Amazonas Green Jazz Festival deste ano. A obra, com mais de 11 minutos de duração, enfatiza o imaginário amazônico da relação entre um pajé, as florestas, rios e uma onça.

A apresentação irá marcar a abertura da décima edição da Virada Sustentável Manaus, um movimento que seguirá até o próximo domingo, dia 3 de novembro, com uma série de atividades ambientais, ações culturais e debates em várias partes da cidade.

*Com informações da assessoria

