Justiça revoga prisão temporária do ‘Bonde dos Mauricinhos’

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) revogou, nesta terça-feira (29), os mandados de prisão temporária de três suspeitos de integrarem um grupo conhecido pela polícia como ‘Bonde dos Mauricinhos’. O juiz Rivaldo Matos Norões Filho determinou também medidas cautelares aos suspeitos.

No último dia 22, a Justiça decretou a prisão temporária de Pedro Henrique Baima, Enrick Benigno Lima, de 20 anos, e Marcos Vinícius Mota da Silva, de 18 anos. Imagens do trio atirando para o alto, incendiando locais públicos, danificando comércios e perturbando pessoas em situação de rua começaram a viralizar em grupos de mensagens.

A Polícia Civil do Amazonas informou que no domingo (27), os jovens tiveram o parecer favorável para a revogação da prisão preventiva por meio Ministério Público do Amazonas. No dia seguinte (28), a Justiça decidiu manter os mandados de prisão temporária dos jovens.

Nesta terça (29), a Justiça revogou os pedidos de prisões temporárias. A defesa dos suspeitos apontou que a medida cautelar não se sustentava, já que os réus tentaram se apresentar espontaneamente à polícia e não havia urgência na continuidade da prisão. Também foi levantado a questão os suspeitos possuem residência fixa, bons antecedentes, e que os crimes investigados não são atuais.

Novos suspeitos

A Polícia Civil do Amazonas indiciou mais três novos suspeitos de integrarem o ‘Bonde dos Mauricinhos’, nesta terça-feira (29).

Kaio Vale, Joaquim Neto e Enzo Benigno, de idades não divulgadas, passam a ser considerados investigados, segundo o delegado titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Cícero Túlio. A polícia não especificou a participação dos três novos suspeitos na quadrilha.

A investigação apontou que os integrantes do grupo mantinham um grupo em um aplicativo de mensagens onde colocavam os vídeos que eram feitos quando cometiam os crimes.

