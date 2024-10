Homem é preso após estuprar vizinha de 5 anos no interior do AM

Um homem de 55 anos foi preso, nesta terça-feira (29), por estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 5 anos, que é vizinha dele, em Apuí, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Wellington Lucas Militão, da 71ª DIP, a equipe de investigação recebeu uma denúncia anônima informando que a criança estava sendo vítima de abuso sexual. Diante dessa informação, o Conselho Tutelar foi acionado e a equipe se deslocou até a creche onde a vítima estudava.

“Durante uma escuta especializada, a criança relatou que o vizinho havia tocado em suas partes íntimas. Com base nesse relato, ela foi submetida ao exame de conjunção carnal, que confirmou o abuso”, informou o delegado.

O delegado também acrescentou que o pai da criança relatou que costumava deixar a menina na casa do vizinho enquanto ia trabalhar, pois a mãe da criança não morava com eles. A investigação apurou que a data em que o abuso ocorreu coincide com o dia em que a criança esteve na casa do autor.

“Diante dos fatos, solicitamos a decretação da prisão preventiva do homem, o que foi deferido pelo Poder Judiciário. Hoje conseguimos efetuar a prisão dele”, afirmou o delegado.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

