Honda da Amazônia produz 30 milhões de motocicletas no Brasil

A Moto Honda da Amazônia alcançou a marca de 30 milhões de motocicletas produzidas na Brasil.

Para celebrar o marco, a empresa realizou um evento, na terça-feira (29), que contou com a presença do presidente e CEO da Honda Motor Co. LTDA, Toshihiro Mibe, visitando o Brasil pela primeira vez.

Também esteve presente o presidente da Moto Honda da Amazônia Honda América do Sul, Arata Ichinose, que pontuou reafirmou a parceria entre tecnologia e preservação ambiental na região.

“A cada motocicleta produzida aqui em Manaus, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento da região e com a mobilidade no país, oferecendo qualidade, inovação e segurança em cada modelo que sai da nossa linha de montagem”, disse Arata Ichinose.

Na cerimônia, o vice-presidente da Moto Honda da Amazônia, Júlio Koga, destacou que o marco não é uma meta, mas sim, parte da história da empresa na Amazônia.

“É com grande orgulho que nós celebramos esse marco histórico para a Moto Honda, não só a Moto Honda, mas para toda a indústria brasileira de motocicleta. Somos a primeira fabricante de veículos a atingir esse marco de 30 milhões de produção acumulada, 30 milhões de veículos”, destacou o representante.

Ao Em Tempo, Koga enfatizou que a marca serve de incentivo para dobrar a produção local, impulsionando ainda mais a economia amazonense.

“Os 30 milhões é um marco histórico, isso nos motiva para chegar nos próximos 30 milhões. Daqui a 2 anos, a fábrica de Manaus estará completando 50 anos, é algo que nos motiva a continuar trabalhando, com a mesma energia que nós chegamos até aqui”, disse.

O modelo escolhido para celebrar essa marca é uma CG 160 Titan, versão topo de linha da CG, que foi a primeira motocicleta produzida em solo amazonense.

Impacto econômico e social

Conforme a Honda da Amazônia, são produzidas no Polo Industrial de Manaus (PIM), 5.700 motos por dia, ou seja, a cada 19 segundos, uma moto sai da linha de produção.

Empregando mais de 8 mil funcionários, Júlio Koga informou que a contratação de novos funcionários em 2025 ocorrerá de acordo com a necessidade da fábrica.

“A demanda por motocicleta vem numa crescente, principalmente depois da Covid-19, e as contratações vem sendo realizadas gradativamente conforme a necessidade. De 2018 para cá, nós contratamos mais de 3 mil pessoas. Nos próximos meses nós vamos estar fazendo novas contratações conforme o crescimento da produção”, declarou.

Trajetória de liderança no Brasil

Inaugurada em 1976, a fábrica da Moto Honda em Manaus é a mais verticalizada fábrica de motocicletas Honda em todo o mundo.

Nas instalações, acontece um complexo processo produtivo que vai além da montagem de motocicletas e envolve o desenvolvimento de diversos componentes que integram o produto final, como chassi, rodas, banco, motor entre outros.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱