Sidney Leite reúne com ministro dos Portos e Aeroportos sobre melhorias no setor aéreo do Amazonas

O deputado federal Sidney Leite (PSD-AM) reunirá, nesta quarta-feira (30), com o Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para tratar sobre investimentos para melhorias no setor aéreo do Amazonas.

O encontro está marcado para 16h na sede do Ministério, localizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Ed. Sede, 5º andar – Sala 500, em Brasília (DF).

Coordenador da Bancada Parlamentar do Norte, o deputado amazonense considera a melhoria da infraestrutura de transporte uma das medidas cruciais para alavancar o desenvolvimento da economia e tirar o estado do isolamento.

Além de ampliação de investimentos nos aeroportos, a reunião também terá como pauta o estabelecimento de rotas de integração pelo modal hidroviário.

A questão da seca dos rios e o impacto para a navegação e a economia regional serão colocadas em discussão com o objetivo de garantir segurança para os investimentos locais e aproveitar a inauguração do porto de Chancay, no Peru.

“Temos pautas importantes para defender até o final desse ano. A BR-319 precisa ser discutida na LDO, e também é preciso encontrar solução para esse vazio de aeroportos e malhas viários do nosso estado e da região norte”, disse Sidney Leite.

“É o momento também da gente dar continuidade às políticas de enfrentamento a vazante, e isso passa pela rota do Solimões, para garantir o escoamento do norte para o nordeste e o centro-oeste do Brasil, de olho no porto de Chancay, que vai ser inaugurado no Peru e vai aproximar o Atlântico do Pacífico”, acrescentou.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱