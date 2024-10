Primeiro Hospital Municipal de Manaus será construído na Zona Oeste

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou na que o primeiro Hospital Municipal da capital amazonense será construído na Zona Oeste, a partir do segundo semestre de 2025. O chefe do Executivo municipal concedeu entrevista, na manhã desta quarta-feira (30), quando reconduziu Renato Júnior ao cargo de Secretário de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

De acordo com David Almeida, atualmente a prefeitura tem três opções de locais e a Zona Oeste foi escolhida devido ao seu crescimento populacional.

Entre os serviços que serão oferecidos no Hospital Municipal estão o diagnóstico e procedimentos clínicos e cirúrgicos para casos mais simples, que não necessitam de internação.

O projeto de construção do hospital deverá ser finalizado em março de 2025 e, depois disso, a prefeitura ainda precisará de mais três meses para fazer licitação e contratar a construtora responsável pela obra.

Seminf

Foto: Antonio Pereira/Semcom

Durante a coletiva, David Almeida também anunciou o retorno de Renato Júnior ao cargo de Secretário de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Renato Júnior deixou o comando da pasta para a disputa da eleição, e Heliatan Botelho assumiu a Seminf no período. O prefeito agradeceu o trabalho de Heliatan à frente da secretaria, que resultou na entrega da alça superior do complexo viário Rei Pelé, na conclusão do viaduto Márcio Souza e no avanço dos serviços do programa ‘Asfalta Manaus’.

O vice-prefeito eleito e agora secretário da Seminf, Renato Junior, agradeceu ao prefeito pela confiança e por lhe dar novamente a oportunidade de seguir atendendo as demandas da população.

“Quero aqui, prefeito, agradecer ao senhor por mais uma oportunidade de poder assumir a Seminf frente a este grande desafio. Desafio esse que nós vimos agora na campanha, não somente as pessoas agradecendo o trabalho já realizado pela sua gestão na rua, mas também as demandas que elas ainda esperam que sejam resolvidas por esta secretaria. Me coloco à disposição, mais do que isso, para juntos construirmos a Manaus para daqui a 10, 20, 30 anos. A Manaus do futuro que nós queremos construir agora, juntamente com a população”, enfatizou.

