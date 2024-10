Shopping de Manaus promove evento gratuito com baile de Halloween e caça aos doces

A programação de Halloween do Manauara Shopping será realizada nesta quinta-feira (31), com atividades gratuitas para as crianças, incluindo uma caça aos doces e um animado bailinho de Halloween.

É a oportunidade perfeita para que os pequenos se fantasiem e se divirtam com as atrações preparadas pelo shopping.

A “Caça aos Doces na Floresta”, inspirada no folclore amazonense, será realizada das 14h às 17h, levando as crianças a uma maratona em busca de doces pelos pontos de retirada nas lojas do shopping.

Já o Bailinho de Halloween, das 17h às 20h, ocorre no Teatro Manauara, oferecendo brincadeiras, oficinas interativas e um concurso de fantasias para animar ainda mais a tarde dos pequenos.

Para participar, os pais ou responsáveis devem realizar o cadastro em manauarashopping.com.br, até o dia 31 de outubro. A participação será limitada a 4 crianças por adulto responsável, e a troca das pulseiras pode ser feita no dia 31 de outubro, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível por criança.

“Preparamos tudo com muito carinho para que as crianças vivam uma experiência inesquecível. Incluímos personagens do folclore na programação, porque acreditamos que seja uma forma de valorizar as nossas raízes culturais. Assim, as crianças podem se divertir com o tema de Halloween, e, ao mesmo tempo, conhecer e celebrar a riqueza das histórias locais”, explica a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson.

O Halloween no Manauara Shopping já virou tradição, e cresce a cada ano. Em 2023, mais de 3 mil crianças participaram da aventura.

*Com informações da assessoria

