Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pode vir à Manaus em novembro

Joe Biden deve desembarcar no Brasil no próximo mês para participar da cúpula do G20.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pode visitar Manaus nos próximos dias. A confirmação da viagem, prevista para ocorrer entre os dias 16 e 17 de novembro, deve ser anunciada até o final desta semana.

Enquanto isso, os preparativos já estão em andamento no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde a expectativa é de intensa movimentação durante a passagem da comitiva presidencial.

A conversa que pode ter desencadeado essa visita ocorreu em setembro, durante a 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, logo após seu discurso na assembleia, revelou ter feito um convite a Biden para conhecer a Amazônia. “Vamos ver se o Biden vai para a Amazônia”, disse Lula a jornalistas, indicando que a visita poderia ter um forte simbolismo em relação às questões ambientais e à importância da região.

Joe Biden deve desembarcar no Brasil no próximo mês para participar da cúpula do G20, que acontecerá no Rio de Janeiro. A visita à Amazônia, portanto, pode ocorrer antes do encontro multilateral, destacando a relevância da floresta na discussão global sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável.

A possível parada na região pode ser em Manaus ou em Belém, no Pará, que sedia a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) em 2024, conforme informações de jornalistas como Jamil Chade, colunista do UOL, e Lisandra Paraguassu, da Reuters.

Os preparativos em Manaus envolvem uma série de ações coordenadas entre diferentes órgãos governamentais e de segurança. A cidade, que já enfrenta desafios relacionados ao desmatamento e à preservação ambiental, se prepara para receber um dos líderes mais influentes do mundo em um contexto que pode impactar as discussões sobre a Amazônia.

A expectativa é que a visita traga visibilidade para a importância da região na luta contra as mudanças climáticas, além de abrir portas para futuras colaborações entre Brasil e Estados Unidos.

O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que já é um ponto de entrada e saída para turistas e viajantes, está ajustando suas operações para lidar com a movimentação esperada durante a visita de Biden. Medidas de segurança adicionais, coordenação logística e comunicação com a população local são apenas algumas das ações que estão sendo planejadas para garantir que a visita ocorra sem contratempos.

*Com informações do Jornal do Comércio

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱