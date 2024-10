Meninas de 9 e 13 anos são resgatadas após maus-tratos de madrasta em Silves, no AM

Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime

Duas meninas de 9 e 13 anos, vítimas de maus-tratos e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, supostamente cometidos pela madrasta, foram resgatadas na terça-feira (29), em Silves, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado João Manuel Filgueiras, da 40ª DIP, as diligências começaram após a irmã das vítimas, de 22 anos, denunciar que elas estavam sendo maltratadas. As meninas estavam sob a guarda do pai e, na ausência dele, a madrasta supostamente cometia os crimes.

“Com base nessas informações, nós nos deslocamos até o endereço no bairro Plínio Corrêa, zona rural do município, e conseguimos localizar as vítimas e retirá-las daquele ambiente. Realizamos a escuta especial e as encaminhamos para a realização de exames médicos”, informou o delegado.

Conforme a autoridade policial, ambas ficaram sob os cuidados da irmã mais velha, uma vez que a mãe estava viajando para fora do país. Também foi solicitado à Justiça medidas protetivas de urgência para as vítimas, com o objetivo de garantir o distanciamento da madrasta.

“Foi instaurado um procedimento policial para apurar as condições em que ocorreram os crimes contra as menores, visando resguardar seus direitos e punir criminalmente a suposta autora. Além disso, estamos investigando a possível participação do genitor nas infrações”, afirmou João Manuel Filgueiras.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱