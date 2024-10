Homem suspeito de matar criança é preso após trocar tiros com a polícia no AM

Um homem identificado como Matheus Chaves Figueiredo, de 24 anos, conhecido como “Taco”, foi baleado durante uma troca de tiros com a polícia no Puraquequara, Zona Leste de Manaus, na terça-feira (29).

O suspeito era procurado no município de Presidente Figueiredo, suspeito de matar atropelado Marcos Felipe Pires Lima, de 8 anos, no momento em que tentava fugir da polícia ao ser flagrado empinando moto na praça do município.

A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia informando que um homem estaria comercializando drogas na capital amazonense, e assim que a equipe chegou no local, a PM foi recebida com tiros.

Durante a troca de tiros, Taco foi atingido e precisou ser encaminhado ao Hospital Platão Araújo. Assim que tiver alta, ele será levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

