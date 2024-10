Fabricante italiana inicia operações na Zona Franca de Manaus em 2025

Mais uma fabricante de motocicletas tentará a sorte no mercado brasileiro, com montagem de produtos na Zona Franca de Manaus (ZFM).

A Moto Morini, uma tradicionalíssima marca italiana — que hoje é controlada pelo Zhongneng Vehicle Group chinês — anunciou que iniciará suas operações por aqui em junho do ano que vem.

Presente em 55 países, sendo seis deles na América do Sul, a marca chegará ao mercado brasileiro sob investimento de mais de R$ 250 milhões — previstos para os primeiros três anos de operação.

O aporte inclui todas as etapas de estruturação de uma cadeia produtiva local. As motos serão montadas na ZFM com peças vindas de fora — a exemplo do que já fazem várias outras marcas presentes no país.

O investimento também contemplará os setores de distribuição, rede de concessionários e o posicionamento estratégico da marca.

“A Morini vem construindo seu legado desde 1937 e hoje é uma marca global, com produção em escala, porque cresce com sustentabilidade. ‘Ereditá e passione’ (herança e paixão) definem a personalidade das nossas motos”, afirma o CEO da Moto Morini Brasil, Fabricio Morini.

Já Gunther Hofstatter, diretor de vendas e pós-venda da Moto Morini Brasil, explica que a montagem local eliminará o risco de falta de peças.

“Nossa rede contará com dealers experientes e com estruturas consolidadas, uma exigência da Morini italiana, assegurando eficiência e profissionalismo.”

A Moto Morini, no entanto, não revelou quais modelos serão vendidos no mercado brasileiro, mas adiantou que serão anunciados no início de novembro, no Salão de Milão (EICMA) – onde a marca apresentará novidades.

Montagem e distribuição

A Moto Morino diz que as primeiras concessionárias serão abertas no segundo semestre de 2025 em São Paulo, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos.

Em 2026, novas lojas surgirão em mais estados do Sudeste e no Distrito Federal. Já a região Sul será contemplada durante uma terceira fase, em 2027.

A linha de montagem, por sua vez, será localizada na Zona Franca de Manaus, no modelo CKD, o que possibilitará uma política de preços competitiva ante a concorrência e reafirma o compromisso da marca global com o fortalecimento do principal polo industrial brasileiro e a geração de empregos na região.

História

A Moto Morini foi fundada em 1937, na província de Bolonha, por Alfonso Morini – mecânico, designer e piloto. A estrutura da fábrica foi destruída durante Segunda Guerra Mundial, mas depois foi reconstruída.

Nos anos 1970, a Moto Morini foi das primeiras fabricantes a introduzir o sistema de ignição eletrônica em uma motocicleta de produção em massa, com o icônico modelo 3 ½ (350 cm).

Atualmente a sede da marca fica em Trivolzio, na região da Lombardia. Mas, desde 2018, seu parque industrial fica em Taizhou, na China, sob controle do Zhongneng Vehicle Group.

