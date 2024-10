Pump Nation agita final de semana em Manaus com Filipe Ret, Rooftime e MC PH

A estreia do evento PUMP Nation acontece na próxima sexta-feira (1º), no Podium da Arena da Amazônia, em Manaus. O evento promete uma noite cheia de música e emoção com apresentações do rapper Filipe Ret, Rooftime e MC PH. Os ingressos estão à venda pela internet e em lojas físicas (veja abaixo).

Ret celebra 15 anos de carreira

Em celebração aos seus 15 anos de carreira, o rapper Filipe Ret apresenta sua nova turnê, FRXV, no PUMP Nation. O evento marca o lançamento do DVD “FRXV (Ao Vivo)”, lançado em dezembro do ano passado, que se desdobra em um álbum que explora todas as fases de sua trajetória.

Este trabalho é um dos discos mais ouvidos no Brasil no Spotify, especialmente pelo sucesso do single “Amor Livre”, que alcançou a certificação de platina tripla. O DVD também recebeu certificação de ouro após ultrapassar 218 milhões de plays em apenas três meses.

Rooftime

O trio Rooftime, formado por Lisandro Carvalho e os irmãos Gabriel e Rodrigo Souza, será outra atração da PUMP Nation. Com sucessos como “I Will Find”, “Golden Summer” e “Free My Mind”, o Rooftime ganhou reconhecimento em 2018 com o lançamento do single “I Will Find” pelo selo holandês Spinnin’ Records, que acumula mais de 110 milhões de plays no Spotify.

O grupo busca compartilhar sua visão de mundo através de músicas sinceras e envolventes, repletas de histórias que cativam o público.

MC PH

Natural da Zona Norte de São Paulo, MC PH iniciou sua carreira em 2015 com o single “Eu te conheço sim”. Ele ganhou notoriedade em 2022 com a música “Os bico tão se perguntando”, parte do set “Let’s go” do MC IG, cujo clipe já ultrapassa cem milhões de visualizações no YouTube. No final de 2023, lançou o álbum “O Cara do Momento”, que conta com participações de grandes nomes do rap.

MC PH foi citado pela Billboard Brasil, com seu hit “Tenho que me decidir” ocupando a segunda posição entre as músicas mais tocadas do país. Recentemente, ele assinou com a Sony Music e anunciou o lançamento de seu novo álbum, “Bem-vindo ao meu mundo”.

Ingressos à venda

Os ingressos para a PUMP Nation estão disponíveis em diversos pontos de venda e online. Os interessados podem adquirir entradas em lojas como Via Uno (Manauara Shopping e Amazonas Shopping), Ótica Veja (Grande Circular) e Loja Nação Rubro-Negra (Sumaúma). Também é possível comprar pelo site ingressofly.com.

Preços

R$ 75 : Pista individual/meia entrada ou social

: Pista individual/meia entrada ou social R$ 150 : Frontstage

: Frontstage R$ 380: Backstage

Promoções:

Ingressos duplos: Até 31 de outubro

R$ 100 : Pista – duplo

: Pista – duplo R$ 250: Frontstage – duplo

Reservas:

Camarotes fechados para 20 pessoas: Podem ser reservados pelo telefone (92) 99250-9037.

Importante: O público que adquirir ingresso social deve entregar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento.

