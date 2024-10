Grande parte do Brasil deve ter chuvas acima da média em novembro

Mês também será quente, com temperaturas altas em estados do Centro ao Sul do país

Apesar de ainda estar na primavera, o mês de novembro trará algumas características de verão, entre elas, a chuva. Segundo a MetSul, a previsão é de temporais acima da média em grande parte do Brasil e de temperatura elevada.

No Centro-Oeste e no Sudeste, com o fim da temporada seca, a junção do ar tropical quente e úmido fará com que as pancadas de chuva e os temporais isolados se tornem mais frequentes. Estima-se que pontos do Mato Grosso, Goiás, interior de São Paulo, Minas Gerais e o Nordeste do Mato Grosso do Sul tenham volumes acima da média.

No Sul, a chuva terá uma grande variabilidade. O mês deve terminar com áreas em que a chuva vai ficar acima e abaixo da média. Pode ter chuva acima da média histórica principalmente no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Já nas regiões Norte e Nordeste, a previsão é de chuva próxima e abaixo da média climatológica.

Em relação à temperatura, novembro será um mês quente, mas não de calor excessivo devido à maior frequência de chuva. Os períodos mais quentes, que serão curtos, devem ocorrer na primeira e na terceira semana do mês, no Centro e no Sul do país. Em alguns casos, os termômetros registraram temperaturas acima da média (26ºC).

Embora com a tendência de marcas acima da média, frentes frias vão avançar pelo Sul, trazendo um ar mais gelado. Isso significa alguns dias agradáveis e com vento do quadrante Leste. Haverá algumas poucas noites frias, projetando-se o ingresso de uma massa de ar frio na segunda semana do mês com marcas amenas.

*Com informações SBT News

