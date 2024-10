Funcionários da Águas de Manaus são ameaçados por falso policial durante obras

O suspeito não aceitou a orientação para desviar de uma via interditada e fez ameaças com uma arma de fogo

Na noite de quarta-feira (30), funcionários da Águas de Manaus que realizavam obras no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, foram ameaçados por um homem que se apresentou como suposto policial militar. Ele se opôs à orientação de desviar de uma via interditada e fez ameaças com uma arma de fogo.

Diante da situação, os colaboradores foram instruídos a liberar a via e encerrar as atividades por questões de segurança. A empresa está oferecendo suporte aos funcionários afetados e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) para que as autoridades possam investigar e tomar as medidas cabíveis.

A concessionária ressaltou que a interdição da via era necessária devido à movimentação de máquinas pesadas e que os moradores da região haviam sido informados previamente sobre as obras e seus horários.

A Águas de Manaus repudia qualquer ato de violência contra seus colaboradores e reforça seu compromisso com a segurança no trabalho.

