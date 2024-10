Prazo para inscrições de startups amazônicas no pitching de financiamento termina nesta quinta

Rodada de Investimento da VB92, em parceria com a Bertha Capital, acontece durante ExpoAmazônia Bio&TIC 2024, no dia 05 de novembro, no Studio 5

Bioeconomia, descarbonização, transição energética, ESG (da sigla em inglês para os pilares “governança, social e ambiental”) são algumas das palavras de ordem que devem ditar o modelo de desenvolvimento sustentável do mundo nas próximas décadas.

A boa notícia é que a capital do Amazonas, com sua vasta potência industrial e vocação ambiental, tem se constituído como um polo potencial para o desenvolvimento de soluções nestas e em outras áreas inovadoras.

Um bom exemplo é a realização da Rodada de Investimento da VB92, em parceria com a Bertha Capital, que acontecerá durante ExpoAmazônia Bio&TIC 2024, no dia 5 de novembro, no Studio 5 Centro de Convenções, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Na ocasião, cerca de 20 startups apresentarão seus projetos para uma banca avaliadora, com possibilidade de financiamento pela VB92 e INOVA IV FIP FIEAM. As inscrições se encerram nesta quinta-feira (31), e podem ser feitas pelo link https://forms.gle/7G4sxg9xeFBen82b9.

De acordo com o CEO da VB92, Gilberto Galvão Neto, serão validadas as inscrições de startups que possuam sede na Amazônia Ocidental ou Estado do Amapá e a banca avaliadora do pitching será formada por especialistas e profissionais convidados.

“As apresentações terão duração de cinco minutos, com mais cinco minutos para perguntas de esclarecimento por parte dos avaliadores”, adianta Galvão Neto, explicando que as empresas startups serão selecionadas em dois critérios quanto ao nível de desenvolvimento dos projetos: operação e tração.

“Para startups em operação, o foco do investimento será apoiá-la na captação de clientes e na expansão de suas operações, contribuindo para o fortalecimento e crescimento sustentável do negócio. Já para as startups em tração: O investimento visa possibilitar a expansão dessas empresas, promovendo sua consolidação no mercado e aumentando suas chances de sucesso em eventual exit (saída ou venda de participação)”, detalha.

Sobre a VB92

Com o apoio da Federação das Indústrias (FIEAM), a VB92 é a primeira venture builder da região Norte, com foco em investimento direcionados para setores estratégicos e que apresentam maior potencial de desenvolvimento na região Norte, impulsionado pelo vasto potencial amazônico. O foco principal recai sobre as áreas de modernização industrial, bioeconomia, turismo e fintechs.

Sobre a ExpoAmazônia Bio&TIC 2024

A Expoamazônia Bio&Tic 2024 é um evento focado na bioeconomia e nas tecnologias da informação e comunicação, com o objetivo de promover a sustentabilidade e o desenvolvimento na região amazônica. O evento e eúne empresas, pesquisadores, empreendedores e o público em geral para discutir inovações, compartilhar conhecimentos e fomentar parcerias em áreas como biotecnologia, agricultura sustentável e preservação ambiental.

