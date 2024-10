Cemitérios de Manaus devem receber meio milhão de pessoas no Dia de Finados

Os cemitérios estarão abertos para visitação a partir das 6h e encerrarão as atividades às 18h

Em preparação para o Dia de Finados, no sábado (2), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realiza uma série de ações de manutenção e organização nos dez cemitérios municipais da capital.

A expectativa é de que aproximadamente 500 mil pessoas visitem os locais para homenagear seus entes queridos. A operação contará com o apoio de 900 servidores, que trabalharão em dois turnos, com a colaboração de diversas secretarias e órgãos municipais.

Para garantir o conforto e a segurança dos visitantes, a Semulsp está promovendo serviços de limpeza, reparos e melhorias nas áreas de circulação dos cemitérios. O apoio será reforçado com a presença de servidores do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), das secretarias de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Saúde (Semsa), de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), da Murb Serviços, além do Corpo de Bombeiros.

“A nossa equipe está a todo vapor, cuidando, para que os cemitérios estejam limpos, organizados e seguros para a população. Convidamos a todos a participarem desse ato de fé e respeito aos que já se foram. O Dia de Finados é uma data de grande significado e estamos trabalhando para que cada visitante possa viver esse momento com tranquilidade”, afirmou o secretário da Semulsp, Sabá Reis.

Os cemitérios estarão abertos para visitação a partir das 6h e encerrarão as atividades às 18h. Para proporcionar um ambiente de reflexão e respeito, haverá música ambiente e missas campais em diferentes horários durante o dia.

A operação também inclui orientações de trânsito e segurança, realizadas pelo IMMU e pela Semseg, com o objetivo de facilitar o acesso e a circulação nos arredores dos campos-santos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estarão de prontidão para atender a qualquer emergência, e o Corpo de Bombeiros atuará na prevenção de incidentes.

