Participante de reality show participa de evento gastronômico em Manaus

Amazonense passou na seletiva do reality show gastronômico “The Taste Brasil” e estará no evento “Coworking Silva Ramos convida: Chef Maria Carla Dias”

Diretamente de São Paulo, para participar do “Coworking Silva Ramos convida: Chef Maria Carla Dias”, que será realizado nos dias 07 e 08 de novembro, às 19h, no Restaurante Silva Ramos, localizado na Rua Silva Ramos, nº 120, Centro de Manaus.

“Há tempos não venho na minha cidade e ser convidada para estar à frente da cozinha, neste evento, misturando os sabores do oriente com o ocidente, com os nossos sabores amazônicos que são únicos, para mim é uma honra”, disse a Chef Maria Carla Dias.

O cardápio será composto de pratos exclusivos da cozinheira amazonense, para sobremesa ela buscou na infância o sabor do Bacuri.

Como a cozinha aconteceu para Maria Carla Dias

Um sonho de infância fez a amazonense Maria Carla Dias buscar se especializar fora do solo amazonense ainda muito cedo. E há quase 20 anos a manauara da Praça 14 vem se consagrando no âmbito gastronômico, com um currículo vasto e trabalhando em cidades como: Brasília e São Paulo. O contemporâneo e o regional se encontram em um balanço de requinte e explosão de sabores em seus pratos para lá de inusitados e deliciosos.

Na época da juventude, onde jovens buscam um curso na faculdade, não havia graduação em Manaus em Gastronomia, por isso mudou para Brasília em busca do sonho e depois fez especialização na Argentina.

“Eu lembro que com 9 ou 10 anos já ajudava a minha tia a fazer bolos. Sempre me interessava em estar na cozinha. Na época de escola, aprendi a fazer empadas e ‘Carolina’. Ao levar para a escola, para o meu lanche, as minhas colegas pediam para dividir comigo e passei a levar tudo em um refratário e uma outra amiga vendia, pois eu sou muito tímida. A ida para a faculdade de gastronomia foi natural, apesar da preocupação dos meus pais com a escolha, por amor e zelo. E hoje sou muito feliz por seguir o que brilha os meus olhos e por estar participando de programas e projetos gastronômicos”, explicou Dias.

Após a especialização em cozinha clássica e contemporânea, na Argentina, retornou a Brasília e pode cozinhar e ser treinada pelo Chef Mikel Sorazu, renomado chef basco, membro da equipe Arzak Instrution, posteriormente, no Senac, permaneceu por vários anos nas unidades escola do Senado Federal, com participações em eventos no Congresso Nacional, CNC e outros órgãos federais. Em São Paulo, trabalhou no premiado Fitó, um restaurante comandado apenas por mulheres.

Além da cozinha, Maria Carla investe em palestras e consultorias para todo Brasil sobre “Boas Práticas e Gestão de Alimentos e Bebidas”, tanto para novos restaurantes quanto para cursos de manutenção.

“A qualidade não pode estar só na cozinha, se o garçom não souber sobre o prato, se ele não souber explicar que muitas vezes aquele molho passou horas cozinhando a baixa temperatura e reduzindo para concentrar seu sabor ou se aquele peixe é da região amazônica ou de como é extraído o tucupi, não adiantou nada o nosso esforço na cozinha e se isso não for repassado para o público. Os treinamentos que desenvolvo é justamente para isso, despertar em todos os colaboradores do restaurante que eles têm o diferencial para levar ao cliente e que o cliente não busca somente um prato, ele busca uma experiência gastronômica, a história, o aprender um pouco mais e, lógico, o atendimento com excelência”, complementou.

*Com informações da assessoria

