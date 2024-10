Cigás registra crescimento na demanda de gás natural nos primeiros nove meses do ano

Dados divulgados pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) sobre a demanda de gás natural (GN) indicam que, de janeiro a setembro deste ano, houve crescimento do volume distribuído aos usuários no comparativo com o mesmo período do ano passado. O acréscimo foi de 7,6%.

Nos primeiros noves meses do ano, a concessionária de distribuição e comercialização do GN forneceu em média 5,395 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) do combustível às unidades consumidoras (UC’s). Em 2023, a demanda atingiu média de 5,013 milhões de m³/d.

“Estamos atuando intensamente para ampliar a nossa rede de distribuição de gás natural, que hoje está com 308 quilômetros de extensão e em paralelo, também, há um forte trabalho de prospecção de unidades consumidoras, o que tem contribuído consideravelmente para o aumento da demanda pelo combustível que, além de economicamente mais viável, é o mais limpo dos combustíveis fósseis”, afirma o diretor-presidente da Companhia de Gás do Amazonas, Heraldo Câmara.

Com elevada participação na geração de energia elétrica do estado em relação a outras fontes, o gás natural consumido pelas usinas termelétricas, desde o início do ano até setembro, alcançou média de 4,545 milhões de metros cúbicos por dia – aumento de 7,5% no comparativo com igual período de 2023.

Segundo dados mais recentes (agosto) da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), empresa responsável por viabilizar a comercialização de energia elétrica no mercado brasileiro, no Amazonas, o gás natural representa 84,86% da matriz energética de geração de energia elétrica. O combustível é fornecido pela Cigás para usinas termelétricas instaladas nos municípios de Anamã, Anori, Caapiranga, Coari, Codajás e Manaus.

Os usuários do segmento industrial demandaram volume médio de 191 mil m³/d no mesmo período, variação de 9,21%. Hoje, a Cigás tem 77 UC’s contratadas deste segmento, entre as quais, grandes empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), como Moto Honda, Yamaha, PCE, Caloi, Coca-Cola, Metalfino e Ambev.

O combustível tem uma variedade de aplicações em indústrias, compreendendo desde a geração de energia elétrica e de vapor, aquecimento de fornos e secadores, climatização, cocção em refeitórios, até o uso como matéria-prima na geração de produtos e no abastecimento veicular, razão pela qual é considerado de alta eficiência.

No comercial, o desempenho do uso do gás natural tem sido ainda mais expressivo. Foi registrado aumento de consumo de 16,63% de janeiro a setembro, no consumo, entre os usuários do segmento que compreende desde prestadores de serviço, como é o caso do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, e empreendimentos, como shoppings, supermercados, academias, padarias, lavanderias e restaurantes. A demanda foi de 6,4 mil metros cúbicos por dia (média).

O segmento residencial apresenta o melhor desempenho. De janeiro a setembro, foram 4,1 mil m³/d de volume de gás natural consumido, acréscimo de 46,39% frente ao período de janeiro a setembro de 2023.

Veicular

Com uma rede de abastecimento de gás natural veicular (GNV) constituída por sete postos, a demanda pelo combustível nos primeiros nove meses do ano, alcançou média de 23,6 mil metros cúbicos por dia. Um novo posto de comercialização de GNV deve começar a funcionar nos próximos meses.

Para aumentar a frota local de carros convertidos, a Cigás está dando continuidade à Campanha Faça a Conta. Use GNV!. Por meio dessa ação, a Companhia concede R$ 4 mil por conversão de carros. Interessados podem acessar o site oficial da campanha (gnv.cigas-am.com.br) e ler o regulamento. Para outros esclarecimentos, a Cigás disponibiliza canal de atendimento ao público sobre a campanha. Em caso de dúvida ou mais informações, é possível entrar em contato por aplicativo de mensagem no telefone 98420-7876, no horário comercial, das 8h às 17h.

