Deputado propõe política de capacitação em IA para professores da rede pública do Amazonas

O avanço tecnológico tem transformado profundamente diversas áreas ao redor do mundo, e a inteligência artificial (IA) já faz parte do cotidiano de milhões de pessoas, influenciando desde o ambiente de trabalho até as práticas educacionais.

Diante dessa realidade, torna-se cada vez mais crucial preparar as próximas gerações de profissionais para enfrentar as demandas do futuro e o acompanhamento das revoluções tecnológicas é peça-chave nesse processo.

Ciente da importância de melhorias educacionais nesse contexto, o deputado estadual Cristiano D’Angelo (MDB) apresentou, nesta quarta-feira (30), na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o Projeto de Lei nº 678/2024, que pretende instituir a Política Estadual de Capacitação em Inteligência Artificial para os Professores da Rede Pública do Amazonas.

Para Cristiano D’Angelo, as possibilidades que a IA oferece ao setor educacional são vastas. “A IA pode ampliar o conhecimento dos professores, otimizar o tempo em sala de aula e melhorar o desenvolvimento de atividades e exercícios. Além disso, ela auxilia na compreensão dos alunos, no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e na promoção de um aprendizado mais profundo e dinâmico”, afirmou o parlamentar.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, mais de 75% das empresas deverão adotar a IA em seus processos nos próximos cinco anos, impactando diretamente o setor educacional. A inteligência artificial não se limita à automação de tarefas administrativas, seus avanços também transforma as práticas pedagógicas, como plataformas de aprendizado adaptativo, que ajusta os conteúdos e a dificuldade conforme o progresso do aluno, além de tecnologias que promovem a acessibilidade, como tradução automática e geração de legendas em tempo real.

“O uso da inteligência artificial economiza tempo, automatiza tarefas e apoia a criatividade e a inovação, tanto para professores quanto para alunos”, destaca Cristiano.

“Essas ferramentas personalizam o processo de ensino-aprendizagem, oferecem feedback imediato aos professores e diversificam as metodologias em sala de aula, potencializando o trabalho dos educadores e contribuindo para os avanços na educação do Amazonas”, complementou.

O Projeto de Lei propõe a criação de programas de formação continuada, incluindo workshops, e a integração de IA nos currículos escolares como ferramenta de apoio ao ensino. O objetivo é capacitar os professores a utilizarem tecnologias de IA em suas práticas pedagógicas, promovendo uma educação mais conectada às inovações tecnológicas e preparando melhor os estudantes para o futuro.

Segundo o deputado, a política estadual poderá firmar parcerias e convênios com universidades, centros de pesquisa e empresas de tecnologia.

“O Poder Executivo será responsável por regulamentar a Lei, definindo os procedimentos necessários para a concessão dos incentivos previstos”, concluiu Cristiano D’Angelo.

