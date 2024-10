Papai Noel chega na Zona Norte de Manaus com muita música, diversão e personagens

Neste domingo (3), a partir das 16h, o Shopping Manaus ViaNorte promoverá uma recepção especial com muita música e personagens para marcar a tradicional chegada do Papai Noel, e anunciar a programação do Natal. O evento gratuito terá shows para todas as idades e o espetáculo “Um Conto de Natal”.

A festa acontecerá no estacionamento frontal do centro de compras, às 16h, com a apresentação da Banda da Polícia Militar. Já às 17h, o público poderá assistir ao espetáculo “Um Conto de Natal”, com muita música e personagens para anunciar a chegada do Papai Noel com o Centro de Artes Integradas do Amazonas (CAIA).

O “bom velhinho” vai fazer fotos com o público e inaugurar oficialmente a campanha “Natal Iluminado”, que também é uma homenagem ao aniversário de 10 anos do shopping Manaus ViaNorte.

Encerrando as celebrações, às 18h, a banda do Exército Brasileiro se apresentará no estacionamento, enquanto o grupo Bárbara Wild Rock Band faz um show especial na Praça de Alimentação.

A decoração de Natal do shopping terá cenários interativos, brinquedos para crianças, iluminação temática, e uma árvore de 15 metros de altura na área externa, criando um ambiente festivo e encantador.

“Este é um período de alegria e esperança, e queremos que nossos clientes celebrem conosco. A chegada do Papai Noel marca o início de um Natal inesquecível para toda a família”, afirma Vinícius Teixeira, gerente de marketing do Shopping Manaus ViaNorte.

O Shopping Manaus ViaNorte fica localizado na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3.760, bairro Monte das Oliveiras. As novidades estão disponíveis nas redes sociais: @shoppingmanausvianorte.

