Flamengo e Fluminense são denunciados no STJD por briga entre torcedores

Flamengo e Fluminense foram denunciados ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela briga entre torcedores no clássico que ocorreu no dia 17 de outubro, no Maracanã.

Além dos clubes, o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, também foi denunciado por ofensas ao árbitro Raphael Claus. A informação foi publicada inicialmente pelo Metrópoles.

Na ocasião, torcedores de Flamengo e Fluminense se envolveram em uma briga generalizada, nas proximidades do Maracanã, na Zona Norte do Rio, antes de começar o clássico.

Flamengo e Fluminense foram enquadrados no artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por não adotarem medidas adequadas para prevenir e reprimir desordens no local do evento.

No caso do Tricolor, que era visitante no confronto, menciona-se também o parágrafo segundo: “Caso a desordem, invasão ou lançamento de objeto seja promovido pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante quanto a entidade visitante poderão ser punidas, mas apenas se ficar demonstrado que também contribuíram para o ocorrido.” A pena máxima prevista é de R$ 100 mil.

Bruno Spindel foi denunciado conforme o artigo 243-F, por “ofender alguém em sua honra” em um fato diretamente relacionado ao esporte. O dirigente rubro-negro foi visto fazendo gestos insinuando roubo ao árbitro Raphael Claus. A pena varia entre R$ 100 e R$ 100 mil, além de uma suspensão de 15 a 90 dias.

*Com informações da CNN Brasil

