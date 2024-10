Obra ‘As Aventuras de Tony em Manaus’ traz visibilidade e empatia à causa do autismo

No dia 1º de novembro, durante a 39ª Feira de Livros do Sesc, o escritor Antônio Júnior apresentará ao público amazonense seu primeiro projeto literário, “As Aventuras de Tony em Manaus”.

Inspirado pela sua filha Íris Helena de oito anos de idade e que é autista, o autor busca não apenas contar uma história envolvente, mas também trazer visibilidade e empatia à causa do autismo.

O evento de lançamento ocorrerá em um ambiente repleto de cultura e aprendizado, a 39ª Feira de Livros do Sesc que está acontecendo entre os dias 31 de outubro a 03 de novembro no Centro de Convenções Vasco Vasques e que terá como homenageada a jornalista e escritora Leyla Leong.

Antônio Júnior, acadêmico do curso de psicologia, pai dedicado e amante da literatura, revela que a inspiração para sua obra nasceu de sua vivência ao lado de sua filha. “Ela me apresentou a um universo que até então eu desconhecia, cheio de nuances, desafios e aprendizados únicos”, declara. Em “As Aventuras de Tony em Manaus”, o autor busca compartilhar essa perspectiva com o mundo, oferecendo um legado para seu outro filho, Miguel, e para todos os leitores. “Espero ajudar outras pessoas a compreender melhor o mundo do autismo e a desenvolver uma empatia mais profunda”, completa.

A história segue mostrando todas as nuances de Tony, um menino autista que nos leva a uma jornada pela vibrante cidade de Manaus. Através de suas aventuras, o leitor é convidado a refletir sobre a importância da amizade, da inclusão e do respeito às diferenças. Com uma narrativa envolvente e ilustrações cativantes de Mathias Bernard, o livro promete encantar tanto crianças quanto adultos, mostrando que a verdadeira superação está na conexão e na aceitação.

O autor, que acredita que os livros são “janelas mágicas para novos mundos”, também valoriza a simplicidade da vida e a beleza da natureza como fontes de inspiração. “As Aventuras de Tony em Manaus” é um pedacinho desse sonho, onde almejo levar alegria e conhecimento aos pequenos leitores”, conclui.

Por que você não pode perder este lançamento

– Uma história inspiradora: Tony ensina que todos podem alcançar seus sonhos, independentemente de suas diferenças

– Valores importantes: Temas como amizade, inclusão e superação são abordados de forma leve e divertida

-Uma viagem pela Amazônia: O cenário rico em cultura e beleza natural proporciona uma experiência única

-Ilustrações encantadoras

Ao adquirir “As Aventuras de Tony em Manaus”, você não estará apenas comprando um livro; estará investindo em momentos de leitura e aprendizado que podem transformar a imaginação de uma criança.

