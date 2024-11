HPS 28 de Agosto recebe R$ 3,1 milhões para melhorias

O Governo do Amazonas está investindo mais de R$ 3,1 milhões em obras de reforma e revitalização e na instalação de equipamentos de última geração, no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A unidade, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), atende, aproximadamente, 10 mil pacientes por mês. Realiza procedimentos de alta complexidade e possui um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) que é referência na região Norte.

Este ano, de janeiro a setembro, a unidade já realizou 1.843.269 de exames, considerando os clínicos e os de imagens, que são considerados de alta complexidade.

Segundo a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, os investimentos que estão sendo realizados no Hospital 28 de Agosto fazem parte do Programa Saúde Amazonas, criado pelo governador Wilson Lima, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços da rede pública e de otimizar a estrutura de atendimento.

Com os investimentos, o HPS 28 de Agosto passou a contar com um laboratório de análises clínicas totalmente automatizado e com os mais modernos equipamentos de raio-X, tomografia e ultrassonografia, capazes de dar maior precisão aos diagnósticos e reduzir o tempo de espera do paciente.

“Temos trabalhado incessantemente para aprimorar as nossas estruturas e oferecer o melhor atendimento à população”, enfatiza a secretária Nayara Maksoud. Em breve, disse ela, o hospital também vai contar com uma sala de ressonância com tecnologia de ponta. As obras estão em andamento.

Análises clínicas

Considerado um dos mais avançados da região Norte, o Laboratório de Análises Clínicas do HPS 28 de Agosto já coletou e analisou 1.754.281 exames, de janeiro a setembro deste ano.

A estrutura possui os mais modernos equipamentos de bioquímica, hematologia e microbiologia, com alta precisão e desempenho, que oferecem melhor eficiência nos resultados dos exames, em um menor espaço de tempo.

“O laboratório é todo automatizado e interfaceado. Ou seja, quando os resultados ficam prontos, eles podem ser abertos diretamente no computador do médico, sem a necessidade da impressão, por exemplo”, explica a médica cirurgiã Lana Rodrigues.

“A gente consegue dar mais agilidade ao tratamento. O paciente de trauma requer uma atenção especial e uma intervenção rápida. Contar com equipamentos que dão mais precisão aos diagnósticos é muito importante para salvar vidas”, frisa a médica.

O interfaceamento dos sistemas possibilitou, inclusive, o aprimoramento de exames de imagem como raio-X, tomografia, ultrassonografia que, juntos, somam 88.988 procedimentos, entre janeiro a setembro deste ano.

Desse número total, o hospital realizou 46.614 exames de raio-X e 3.733 ultrassonografias. E em relação à tomografia, procedimento capaz de detectar as menores lesões, fraturas ou tumores, contribuindo para o diagnóstico precoce, o HPS 28 de Agosto registrou 38.641 exames.

*Com informações da assessoria

