Quadrilha falsifica documentos para roubar encomendas nos Correios

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga suspeitos de cometerem fraudes na retirada de encomendas em agências dos Correios na capital.

De acordo com a investigação, os golpistas falsificam RGs e procurações, apresentam esses documentos nas agências e retiram os produtos, que estão no nome dos verdadeiros compradores. Normalmente eles buscam produtos caros como celulares e bolsas de alto valor.

O grupo criminoso também tem feito compras com cartões clonados na internet, direcionando as encomendas para endereços de pessoas inocentes e depois retirando as mercadorias diretamente nos Correios, passando-se por elas.

As vítimas estão receosas, pois seus endereços e documentos estão sendo usados em fraudes, o que tem gerado transtornos aos serem vinculadas a crimes.

*Com informações SBT News

