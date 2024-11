VÍDEO: Motoqueiros pilotam em cima de túmulos dentro de cemitério em Manaus

Vídeos nas redes sociais mostram os motociclistas fazendo barulho com os escapamentos durante um sepultamento e pilotando entre as sepulturas

Motoqueiros foram vistos transitando entre os túmulos do Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, em Manaus. A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) abriu uma sindicância para investigar o incidente, classificado como “desrespeitoso”.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os motociclistas fazendo barulho com os escapamentos durante um sepultamento e pilotando entre as sepulturas. A data das gravações e a identidade dos envolvidos ainda não foram reveladas.

A Semulsp enviou as imagens às autoridades competentes e está revisando os protocolos para sepultamentos, com o intuito de prevenir comportamentos inadequados no local. A secretaria enfatizou que os cemitérios devem ser respeitados como espaços de homenagem.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱