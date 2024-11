Cantora Lexa relata tentativa de assalto em São Paulo

Cantora deixava os estúdios do SBT quando teve a van abordada por criminosos

A cantora Lexa recorreu às redes sociais, na manhã desta sexta-feira (1), para relatar uma tentativa de assalto que teria sofrido enquanto deixava os estúdios do SBT, localizado na cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, na noite de quinta-feira (31).

Segundo a artista, ela e sua equipe deixavam sede do canal em uma van, após uma gravação, quando foram abordados por quatro criminosos.

De acordo com o relato, um motoqueiro se aproximou do motorista da van e ordenou que encostasse o veículo. Logo em seguida, outro carro também se aproximou e três suspeitos desceram do automóvel.

Segundo o segurança da equipe dela, os homens chegaram a abrir as portas da van e ordenaram: “Fica todo mundo dentro da van! Perdeu, perdeu!”.

Os criminosos ainda teriam sacado uma arma, mas ao verem a cantora, desistiram do assalto. A avó de Lexa também estava dentro da van, acompanhando a neta.Play Video

“Grávida, eu comecei a ficar nervosa. Comecei a rezar. No final das contas, o motorista voltou correndo também, foi na contramão. Foi tudo muito rápido, eles viram a gente. Foi uma loucura, mas está todo mundo bem.”, finalizou a artista no relato compartilhado com os seguidores.

Nesta quinta-feira (31), a cantora, de 29 anos, anunciou estar aguardando a chegada do primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o seu noivo, o ator Ricardo Vianna, 32.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que, até o momento, não foi localizado nenhum registro de boletim de ocorrência sobre o caso.

*Com informações da CNN Brasil

