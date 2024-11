Reunião Mundial sobre educação no Brasil conta com a participação do Instituto Nelson Wilians

Evento reúne líderes globais e destaca o compromisso do INW com a educação e a Cultura da Legalidade dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Em um momento importante para o futuro da educação global, o Instituto Nelson Wilians (INW) participou da Reunião Mundial sobre a Educação 2024, promovida pela UNESCO em colaboração com o G20, realizada em Fortaleza.

O evento, que reuniu líderes e especialistas de diversas partes do mundo, teve como foco principal a promoção da equidade e inclusão na educação, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A fundadora e Ceo do INW, Anne Wilians, e o gerente de projetos sociais, William Ruiz, representaram a instituição, destacando a importância de projetos que buscam uma abordagem inclusiva e transformadora na educação. “Acreditamos que a educação é uma ferramenta poderosa para promover a Justiça Social. Nossos projetos buscam impactar positivamente as comunidades, engajando-as de forma inclusiva”, comentou Anne Wilians.

Cultura da Legalidade e Ações do INW

Anne Wilians ressaltou a relevância da Cultura da Legalidade como um pilar essencial para o desenvolvimento social sustentável.

“O instituto atua na democratização do sistema judicial e na promoção da conscientização cidadã, garantindo que todos tenham acesso à justiça. Iniciativas como o Pro Bono NW são fundamentais, alinhando-se aos ODS 10 (Redução das Desigualdades), 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação), e assegurando que qualquer pessoa, independentemente de sua condição social, possa buscar apoio jurídico”, afirma.

Além disso, o projeto Cidadaniar, em parceria com a UNESCO, amplia essa missão ao promover a Educação para a Cidadania. Através desse projeto, o INW capacita comunidades a compreender e reivindicar seus direitos, estimulando o diálogo e a participação social.

“Fortalecer a Cultura da Legalidade é fundamental para alcançar a justiça social. Em cada programa, buscamos promover conhecimento e valores que contribuam para um futuro mais justo e inclusivo”, disse Anne.

Um passo importante para a educação

Outro ponto destacado durante a reunião apontado pelos representantes é que o Instituto Nelson Wilians reforça seu compromisso com a ideia de que a educação deve ser um direito acessível a todos. “Em um contexto global onde a desigualdade educacional é um desafio persistente, a participação do INW se destaca como um passo importante para a implementação de estratégias sociais que ampliem iniciativas voltadas para a justiça e a equidade”, enfatiza William Ruiz.

Com o apoio de líderes globais, a reunião em Fortaleza é considerada um marco para a implementação de estratégias sociais que ampliem as iniciativas voltadas para a justiça e a equidade.

“A importância de eventos como este não se limita apenas à troca de experiências e à formulação de políticas. Eles também criam uma plataforma para a construção de parcerias que podem potencializar os esforços em prol de uma educação inclusiva e de qualidade”, aponta a presidente.

O INW aproveitou a oportunidade para se conectar com outros líderes e organizações comprometidos com a transformação educacional, buscando sinergias que possam fortalecer suas iniciativas.

Além disso, a participação no evento reforçou o papel do Instituto Nelson Wilians como um agente ativo na promoção de uma educação que valoriza a diversidade e a inclusão, se comprometendo não apenas a formar cidadãos informados, mas também a fomentar um ambiente onde todos possam exercer plenamente seus direitos e responsabilidades.

“Estamos empolgados com as possibilidades que surgem a partir desta reunião. Com a união de esforços entre instituições, governos e comunidades, podemos criar um impacto duradouro na educação e na sociedade como um todo”, finalizou Anne Wilians.

