Espetáculo ‘Provérbios de Burro’ celebra cinco anos em 2024

No ano em que celebra cinco anos de atuação no cenário nacional e internacional, o espetáculo “Provérbios de Burro”, com direção, produção geral e atuação de Ítalo Rui e dramaturgia de Marcos Miramar, comemora as conquistas alcançadas a cada temporada.

Entre os destaques desta trajetória estão as participações em festivais, como o Congresso Internacional de Teatro do Amazonas (CITA) e Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, no Equador, como espetáculo convidado do curso de Artes Cênicas da Universidade Católica de Loja (UTPL), além da apresentação no Theatro José de Alencar, em Fortaleza.

Em 2024, a obra foi premiada como “Melhor Dramaturgia” e “Melhor Atuação de Ator” na 18ª edição do Festival de Teatro da Amazônia, no qual teve ainda duas indicações: “Melhor Iluminação” e “Melhor Espetáculo”.

“São cinco anos que o espetáculo está em repertório e fizemos muito com ele, produção de livro, documentário, circulação pelo interior do Amazonas, por outras cidades do Brasil e fiz uma apresentação no Equador. A palavra que melhor define esse momento é celebração”, afirma o ator Ítalo Rui. “Os prêmios são o reconhecimento de todo esforço empenhado nesse trabalho”.

O diretor conta que a peça nasceu de uma parceria com Marcos Miramar, dramaturgo de Fortaleza, que escreveu o texto para uma disciplina de mestrado na Universidade Federal do Ceará.

“Era algo que ficaria só dentro da universidade mesmo. Mas quando eu ouvi ele lendo para todos da turma, me apaixonei pela dramaturgia e pedi para montar. Esse texto foi o que me deu o gás para voltar à sala de ensaio depois de dois anos afastado dos palcos”, lembra o artista. “Foi muito simbólico ganharmos o prêmio de melhor dramaturgia e melhor atuação. Porque foi através do texto que atuei em muitas frentes, como diretor, como produtor e como ator em um monólogo”.

“Foi um encontro lindo que a vida nos proporcionou em 2018. Viva o teatro nortista e viva ao teatro nordestino”, destaca o ator.

Uma curiosidade, conforme Ítalo Rui, é que “Provérbios de Burro” foi inspirada no conto do Lewis Carrol, “Alice Através do Espelho”. Ele explica que, na montagem, há algumas referências sobre o universo criado por Lewis, mas é muito sutil em uma livre inspiração.

“Apresentar no Equador para uma plateia estrangeira também foi uma experiência bastante intensa. A proximidade dos nossos idiomas ajudou o público a compreender o trabalho”, pontua o ator. “Recebi depoimentos muito fortes e bonitos lá. Foi incrível conhecer a cena teatral latino-americana”.

Livro

“Provérbios de Burro” também rendeu uma publicação em 2022, “Do Diário à Cena”, com um compilado dos bastidores do processo de criação da peça. O livro traz desde a dramaturgia na íntegra até a escrita de todos os artistas envolvidos na criação do solo, além de imagens dos croquis de figurino, desenho de iluminação, cenário, fotos de ensaios e apresentações, e QR code com vídeo ainda na sala de ensaio.

“É um material muito rico, um diário que apresenta o percurso de criação do ‘Provérbios’, de um jeito bem poético, sensível e acessível. Não é um livro acadêmico, é um livro de artistas para pessoas interessadas e curiosas em Teatro”, explica Ítalo Rui.

A edição impressa está disponível na biblioteca da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); e no Casarão de Ideias (Rua Barroso, 279, Centro). O acesso para edição em PDF está no link do Instagram (@italorui).

Festival de Teatro da Amazônia

Sobre o prêmio de “Melhor Atuação de Ator” na 18ª edição do Festival de Teatro da Amazônia, Ítalo Rui dedica a Renata Carvalho, do Grupo Galpão, de Belo Horizonte, que esteve em Manaus, no mês de outubro, para apresentar o solo “Manifesto Transpofágico”.

“Fiz uma viagem em 2022 e assisti ao espetáculo da Renata Carvalho, no Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte, e essa experiência me marcou muito porque eu passei por um processo difícil e foi ali que senti que voltava a viver e o teatro não me abandonou. Hoje tenho certeza que não é o teatro que precisa de mim, sou eu que preciso dele”, lembra o artista.

“Então dedico esse trabalho a ela e aos artistas que, mesmo não sabendo, seus trabalhos nos fazem voltar a sentir vontade de produzir. Esse ano encontrei a Renata Carvalho em Manaus e falei para ela que assisti à peça que me fez querer continuar”, completa.

Ítalo Rui

Mestre em Artes pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Ítalo Rui atua no teatro, streaming e nos bastidores, como ator, produtor, crítico de teatro e criador de projetos culturais. Formado em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com graduação sanduíche em História da Arte pela Universidade de Coimbra, em Portugal, é ainda autor dos livros “Veredas da Crítica Teatral Manauara” (2021) e “Do Diário à Cena” (2022).

Atualmente, o artista é membro da Associação Internacional de Críticos de Teatro (AICT) e é um dos coordenadores do projeto Potências das Artes no Norte (PAN), contemplado no Programa Palco Giratório 2022, atuando para desenvolver práticas teatrais na Amazônia através da plataforma de streaming Panplay.

Tem dois solos em repertório, “Provérbios de Burro” (2019) e “Se eu fosse um rato” (2021), que já participaram de festivais nacionais e internacionais como Festival Amazônico de Teatro (RO) e Festival Internacional de Artes Vivas de Loja (Equador).

No audiovisual, Ítalo Rui atuou na série Aruanas (TV Globo), O Tempo Passa (Artrupe) e prepara-se para estrear o filme “O Outro Lado do Céu”, do diretor pernambucano Gabriel Mascaro e a série “Alucinação” (Canal Brasil e Urca Filmes).

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱