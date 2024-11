Operações aéreas já auxiliou no transporte de meia tonelada de drogas apreendidas no AM

O Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa) da Secretaria de Estado Segurança Pública (SSP-AM) realizou, nos últimos três anos, mais de 600 operações aéreas e auxiliou no transporte de meia tonelada de drogas apreendidas nas diversas ações de combate ao narcotráfico deflagradas no estado.

Essencial nas operações policiais de alto risco, as aeronaves fazem o reconhecimento do local e apoiam as equipes táticas que estão em solo.

De acordo com o secretário de estado de Segurança Pública (SSP-AM), coronel Vinícius Almeida, os investimentos feitos pelo Amazonas na no setor, que já somam R$ 1 bilhão, também refletem se no desempenho do Dioa, que conta com helicópteros e aviões super equipados para atuarem em qualquer situação.

“O plano de Segurança Pública feito pelo governador Wilson Lima, o Amazonas Mais Seguro, contemplou todas as áreas, desde o combate às drogas, até a percepção do investimento de novos equipamentos tecnológicos. Um investimento assertivo de estrutura e pessoal”, destacou o secretário.

Segundo o coordenador do Dioa, delegado Rafael Montenegro, de janeiro a setembro deste ano, foram realizadas mais de 300 operações aéreas.

As operações representam um golpe significativo contra o tráfico de drogas, demonstrando a eficácia da cooperação entre as diferentes forças policiais para combater o crime organizado, especialmente no transporte aéreo de grandes cargas de entorpecentes.

“O Dioa atua diariamente, principalmente em áreas vermelhas com o objetivo de inibir os crimes nessas áreas. O helicóptero está sempre presente seja em uma atividade de patrulhamento ou atividade de auxílio. Nos finais de semana atuamos com patrulhamento noturno, e quando o helicóptero está nas ruas, passa essa segurança para a população”, detalhou o delegado.

A aeronave mais utilizada pelo Dioa é conhecida como Águia 01, o helicóptero Esquilo possui uma velocidade média de 210 km/h. A Águia 01 pode sobrevoar por três horas ou por cerca de 460 km (em linha reta) sem abastecer, empregado em atividades de remoções aeromédicas, ações humanitárias e operações policiais.

O diferencial da aeronave é o equipamento ‘Flir’, capaz de filmar em diversas condições de visibilidade diurna e noturna, e pelo sistema terrestre, responsável por receber a filmagem em tempo real e transmitir para qualquer ponto. A tecnologia contribui com o trabalho das equipes de inteligência da SSP-AM e auxilia os agentes que estão em terra.

Grandes operações

FOTOS: Arthur Castro/Secom

Em março de 2023, o Dioa concluiu o transporte de 534,10 quilos de entorpecentes de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus) para Manaus. Toda a droga havia sido apreendida pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade.

O transporte da droga para Manaus, realizado por meio da aeronave de asa fixa, é uma medida de segurança e otimiza o tempo em que o entorpecente é transferido para a capital. Por via fluvial, esse transporte iria demorar dias para ser realizado e com a aeronave, esse trabalho é realizado de forma mais célere.

A Aeronave de Asa Fixa do Dioa foi adquirida pela SSP-AM em novembro de 2022, após ser apreendida em uma operação da Polícia Federal no estado do Mato Grosso (MT). Segundo o delegado Montenegro, após uma intensa reforma, agora a aeronave atua em favor da população, à disposição das Forças de Segurança do Amazonas.

“Esse avião foi resultado de uma apreensão grande de entorpecentes, e a lei nos possibilita fazer esse pedido judicialmente quando há um bem apreendido que foi adquirido com o dinheiro do tráfico de drogas. O nosso avião ele trabalha transportando drogas, só que agora são drogas apreendidas, facilitando a logística durante operações policiais e atuando como medida de segurança para o transporte de grandes cargas de entorpecentes”, explicou o delegado.

Patrulhamento aéreo

FOTOS: Arthur Castro/Secom

Diariamente, os bairros da capital, entre eles os com maior concentração de ocorrências criminais e de denúncias da população, e as unidades prisionais do Estado, contam com patrulhamento aéreo. O helicóptero águia faz sobrevoos de dia e à noite.

Além do monitoramento pelos policiais nos ares, as aeronaves possuem câmeras que enviam em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na zona centro-sul, onde funciona a base de monitoramento do sistema de segurança. Pontos focais

Além do apoio operacional, o Departamento Integrado atua transportando grandes cargas de drogas, monitorando o sistema prisional, realizando operações de combate às queimadas e dando apoio às ações humanitárias do Amazonas.

Além das ações ostensivas, a SSP-AM realiza periodicamente uma reunião com os pontos focais para analisar os indicadores criminais e determinar ações de combate de acordo com o levantamento das áreas com maior incidência de ocorrências. A SSP-AM reforça a importância da população denunciar por meio do Disque 181, as práticas criminosas.

