Quase 100 mil estudantes vão participar do Enem 2024 no Amazonas

O primeiro dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 é neste domingo (3), com portões sendo abertos às 11h e fechados, pontualmente, às 12h (horários de Manaus). E no Amazonas, ao todo, 96.787 se inscreveram para participar do processo. Deste número, 46.683 são estudantes concluintes do ensino médio na rede pública, o que representa 90,48% do total desses alunos.

Os dados são autodeclaratórios e os percentuais foram estimados com base no Censo Escolar 2023 (edição mais recente da pesquisa com os resultados finais publicados).

Das quase 100 mil inscrições, as de participantes que já terminaram o ensino médio correspondem a 42,2% (40.937). Além disso, outras 10.816 inscrições são de estudantes do 1º ou 2º ano e 363, de pessoas que não cursam nem completaram o ensino médio, mas farão o Enem para testar seus conhecimentos (treineiros).

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicará as provas nos dias 3 e 10 de novembro.

Dos participantes do Amazonas, 74,3% (71.964) são isentos da taxa de inscrição e 25,7% (24.823) a pagaram. As mulheres são maioria – equivalem a 57,21% (55.373) das inscrições, enquanto os homens representam 42,79% (41.414).

Mudança de vida

A aprovação no vestibular normalmente representa uma vitória na vida de qualquer pessoa que tenta admissão ao Ensino Superior. Entretanto, na vida da estudante Cecília Barroso, 17, a possível aprovação tem peso ainda maior. Com o sonho de cursar Direito, a estudante seria a primeira integrante da família a estar matriculada em uma universidade, e essa responsabilidade vem sendo dividida com a escola a partir das ações do corpo docente da EE Roderick de Castello Branco.

“Cheguei aqui (na unidade de ensino) sem ter noção do que era o vestibular e, hoje, sonho com o futuro. Fico nervosa de não atingir as expectativas, mas, aqui, temos o apoio dos professores para que a gente faça a prova com tranquilidade”, compartilhou Cecília.

Para a aluna, a influência positiva ultrapassou o ambiente escolar, e chegou também dentro do próprio núcleo familiar. Com primos mais novos, Cecília também atua como incentivadora, criando possibilidades humanizadas.

“Tento repassar para eles o que aprendo. Para que eles não se sintam pressionados, para que vivam essa etapa da vida com qualidade. Agradeço a escola por proporcionar isso para a gente, espero fazer uma boa prova no domingo”, ressaltou a estudante.

Brasil

No total, o Enem 2024 registrou 4.325.960 inscrições. Dessas, a maior parte já concluiu o ensino médio (1,8 milhão). Ademais, 1,6 milhão de inscritos estão terminando a etapa de ensino em 2024, 841.546 (19,4%) são estudantes do 1º ou 2º ano e 24.723 (0,6%), os chamados treineiros – aqueles que não estão cursando nem concluíram o ensino médio, mas farão o Enem para fins de autoavaliação.

Esta edição do exame contará com 140 mil salas de prova, em cerca de 10 mil locais de aplicação, distribuídas em 1.753 municípios por todo o Brasil.

