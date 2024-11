Rotas do Distrito Industrial registram 30 dias sem roubos, diz SSP-AM

As rotas do Distrito Industrial de Manaus não registram roubo há 30 dias, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O resultado foi apresentado durante o 1º Simpósio sobre Segurança do Polo Industrial de Manaus, na quinta-feira (31), no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Amazonas (Senai-AM).

Para chegar a esse resultado, as ações de policiamento ostensivo e preventivo foram fortalecidas em todos os períodos do dia contando com o auxílio do policiamento da área e o especializado, tendo como foco a Operação Rota Segura, que garante a segurança dos trabalhadores e funcionários que dependem dessas rotas para chegar aos seus empregos.

O trabalho integrado de todas as Forças de Segurança foi o responsável pela redução no número de roubos às rotas, como aponta o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Vinicius Almeida.

“Isso é fruto de um trabalho que as nossas Polícias Militar e Civil vêm desempenhando com muito afinco. Recebemos reforços nas duas forças, que têm sido fundamentais nas nossas ações e operações. Criamos núcleos para investigar esse tipo de crime e contamos com o emprego de tecnologias. O cidadão de bem pode ter certeza que não vamos parar e que estamos trabalhando para levar mais segurança para a nossa população”, ressaltou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinicius Almeida.

De acordo com o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, a parceria entre a corporação e os representantes industriais é uma colaboração importante, pois a troca de informações entre as instituições ajudam a prevenir crimes e identificar pontos críticos das ações dos infratores.

“A Rota Segura também complementa iniciativas como o policiamento comunitário e operações específicas, criando uma rede de segurança mais robusta. Essa sinergia é essencial para garantir a proteção dos cidadãos e a manutenção da ordem pública, refletindo nosso compromisso contínuo com a segurança e o bem-estar da população”, explicou o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva.

O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), Nelson Azevedo, reforçou o agradecimento ao setor público.“Esperamos que o setor público continue a investir em tecnologias avançadas de vigilância e monitoramento, como vem fazendo, pois essas iniciativas são essenciais tanto para a segurança urbana quanto para o PIM, que é parte importante da estrutura de Manaus”, falou o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo.

Criação de núcleos

Com os esforços voltados para a redução da criminalidade, o Governo do Amazonas, junto à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), criou, em abril deste ano, o Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus, que permite centralizar todas as informações deste tipo de delito em um único lugar, facilitando a elaboração dos inquéritos e rapidez nas prisões.

Outro investimento feito pelo Estado foi a criação do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), que coordena o programa RecuperaFone. A iniciativa tem como objetivo recuperar celulares roubados ou furtados e devolvê-los aos seus verdadeiros donos, além de desencorajar a compra e o uso de aparelhos adquiridos ilegalmente. Até o momento, 500 celulares foram recuperados e 250 já foram devolvidos aos donos.

*Com informações da assessoria

