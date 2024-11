‘Halloween’: Veja lista de 8 filmes de terror para quem não gosta de levar sustos

O Halloween já passou, mas sempre é tempo para se aventurar em clássicos e novos filmes de terror. Para muitos, o gênero pode ser um pouco intenso – principalmente por causa dos sustos e cenas sangrentas em lançamentos recentes, como Terrifier 3 e Não Solte. Embora Não Solte tenha menos sustos, ainda causa um certo desconforto devido a cenas de possessão.

Felizmente, o terror vai além dos sustos e mortes e há opções para quem prefere algo mais leve. Pensando nisso, selecionamos nove filmes de terror para você entrar no clima do Halloween sem precisar fechar os olhos!

Confira a lista:

Midsommar – O mal não espera a noite (2019)

Onde assistir: Prime Video e Apple TV+.

Após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani vai com o namorado Christian e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão. Mas, ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam, o grupo se depara com rituais bizarros de uma adoração pagã.

Bebê de Rosemary (1968)

Onde assistir: Prime Video e Paramount+

Um casal se muda para um prédio com pessoas estranhas. Acontecimentos ainda mais estranhos levam a jovem, que está grávida, a duvidar de sua própria sanidade. Porém, o parto e a descoberta de uma seita diabólica irão finalmente mostrar a verdade.

A Mulher de Preto (2012)

Onde assistir: Prime Video.

O jovem advogado Arthur Kipps viaja para um remoto vilarejo para tratar dos papéis de um cliente recém-falecido. Na cidade pequena e mal-assombrada, ele vê uma mulher misteriosa vestida apenas de preto, uma aparição que o leva a descobrir um terrível segredo.

A Bruxa (2015)

Onde assistir: Netflix.

Em uma fazenda no século 17, uma histeria religiosa toma conta de uma família que acusa a filha mais velha pelo desaparecimento do seu irmão ainda bebê.

Corra! (2017)

Onde assistir: Netflix e Prime Video.

Chris é um jovem fotógrafo negro que está prestes a conhecer os pais de Rose, sua namorada caucasiana. Na luxuosa propriedade dos pais dela, Chris percebe que a família esconde algo muito perturbador.

A Substância (2024)

Onde assistir: Mubi

Elisabeth Sparkle, renomada por um programa de aeróbica, enfrenta um golpe devastador quando seu chefe a demite. Em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada.

Bruxa de Blair (1999)

Onde assistir: Prime Video e Apple TV.

James e um grupo de estudantes se aventuram nas florestas de Black Hills para descobrir os mistérios que cercam o desaparecimento de sua irmã. Muitos acreditam que o trágico evento teve relação com a lenda da bruxa Blair. Com a ajuda de dois habitantes locais, eles exploram os bosques escuros e sinuosos, mas à medida que a noite passa, uma visita inesperada os faz perceber que a lenda é mais sinistra do que eles jamais poderiam imaginar.

Garota Infernal (2009)

Onde assistir: Disney+.

Ao ser possuída por um demônio, a estudante Jennifer se torna muito brava com os rapazes que nunca a deram uma chance. Enquanto a maldosa Jennifer satisfaz seu apetite com carne humana de meninos da escola, sua amiga nerd Needy descobre o que está acontecendo e promete colocar um fim na carnificina.

