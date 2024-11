Corpo de amazonense encontrada morta em SP chega a Manaus na madrugada deste domingo (3)

Translado do corpo será feito com assistência do Governo do Amazonas; principal suspeito do feminicídio é o namorado

O corpo da amazonense Clísia Lima da Silva, de 35 anos, que foi encontrado em uma represa no Rio Jaguari, em Piracaia, interior de São Paulo, na última quarta-feira (30), tem chegada prevista ao Aeroporto Internacional de Manaus às 1h20 da madrugada deste domingo (3). A vítima era natural de Manacapuru (distante 70 quilômetros de Manaus), e foi ao interior paulista para morar com o namorado.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o corpo foi encontrado por policiais militares próximo a uma ponte de 20 metros de altura e estava com as mãos e pés amarrados, e apresentava uma possível lesão na cabeça.

Os familiares de Clísia apontaram que o principal suspeito do crime é o companheiro da mulher.

“Tivemos informações de que era poderia ser do Amazonas e estaria aqui há cerca de um mês com o marido. Apuramos que ele havia recebido um convite para trabalhar em uma cidade próxima à Bragança [Paulista], na divisa com Minas Gerais. Entrei em contato com a família e eles me passaram as características físicas dela, que coincidiram”, explicou o delegado.

O suspeito Edson Fernando Cardoso, de 36 anos, foi preso, na última quinta-feira (31), na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Ele era o namorado de Clísia e também é natural de Manacapuru. Edson teve a prisão preventiva decretada e segue à disposição da Justiça.

Os familiares também apontaram o histórico de agressividade do suspeito. “A família me contou que eles se conheceram na internet e que ele seria um provável suspeito por conta do histórico de violência contra ela. Ele tinha muitos ciúmes dela”, finalizou a autoridade.

Translado

O Governo do Estado garantiu o translado da amazonense Clísia Lima da Silva.

A família tinha lançado uma vaquinha online com objetivo de arrecadar R$ 15 mil para o pagamento da despesa com o transporte aéreo do corpo de Clisia.

A previsão é que o corpo de Clisia chegue a Manaus na madrugada deste domingo (3).

“Nós entramos em contato com o Governo do Estado e o governador determinou que o escritório de representação do Amazonas em São Paulo cuide da parte burocrática, da tramitação, para que o corpo dela seja liberado e, ao chegar a Manaus, a gente vai providenciar o transporte para o Rio Preto da Eva, que é onde vivem os pais da Clisia”, informou a deputada Alessandra Campelo.

Velório

Logo depois da chegada ao aeroporto, familiares e amigos seguirão para a Funerária Almir Neves (Avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus), onde será feito o velório, a partir das 2h30 da madrugada. O sepultamento acontecerá no cemitério municipal do Rio Preto da Eva (distante 80 quilômetros da capital). A previsão é que é o cortejo deixe a Funerária Almir Neves por volta das 7h deste domingo. De lá seguirão direto para o cemitério, onde o corpo será sepultado.

Em nota, mãe, pais e irmãos de Clisia Lima da Silva agradeceram todo o apoio que receberam com as doações feitas por meio da vaquinha on line lançada antes de o Governo do Estado assegurar o suporte com o translado. A campanha de arrecadação já foi encerrada.

“Graças ao apoio de cada um de vocês, conseguimos arrecadar os fundos necessários para essa missão tão importante. Nesse momento estamos encerrando a vaquinha”, diz um dos trechos da nota da família.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱