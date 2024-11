Justiça do AM condena homem que matou sogra após cobrança de dívida

A Justiça do Amazonas condenou Amarildo Maia de Araújo Júnior a 27 anos e dois meses de prisão, em regime fechado, pelo assassinato de sua sogra.

A condenação se deu porque Amarildo matou Maria Leila Mata de Freitas, no dia 29 de novembro de 2023, quando essa foi à casa dele para lhe cobrar uma dívida. O crime ocorreu no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia dos fatos, Maria Leila se dirigiu à residência do acusado onde foi estrangulada por Amarildo que, após cometer o crime, escondeu o cadáver da vítima até o dia seguinte e, após colocar o corpo dentro de um barril com roupas e entulhos, contratou um frete e levou o barril para o local no Distrito II, onde foi encontrado.

Durante os debates, o promotor de Justiça defendeu a tese de condenação do réu pelo crime de homicídio consumado, com as qualificadoras de motivo fútil, emprego do meio cruel por asfixia e feminicídio, no contexto de violência doméstica e menosprezo ou discriminação à condição da vítima de ser mulher. A defesa pediu o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e feminicídio.

Após a votação os jurados acataram parcialmente a tese suscitada pelo Ministério Público no sentido de condenar Amarildo Maia de Araújo Júnior pelos crimes de homicídio qualificado (asfixia e feminicídio). Amarildo está preso desde a época do crime, devido à condenação a magistrada determinou o imediato cumprimento provisório da pena até o trânsito em julgado da sentença.

O julgamento ocorreu na última terça-feira (29).

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱