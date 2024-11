Irmãos são resgatados de quitinete após mãe abandoná-los para beber, em Manaus

Crianças foram retiradas de uma quitinete com ajuda dos vizinhos

Quatro irmãos em situação de abandono foram resgatados de uma quitinete localizada na comunidade Parque Riachuelo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, durante a noite de sexta-feira (1).

A equipe policial foi acionada, via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), para averiguar denúncia de que crianças de idades de 8 meses, 2, 3 e 8 anos, estariam trancadas, chorando muito, dentro do imóvel.

Ao chegarem ao local, os vizinhos, sensibilizados pelas circunstâncias, já haviam retirado os irmãos da quitinete e informaram aos policiais militares que não era a primeira vez que a mãe dos menores deixava os filhos naquela condição. E que, ainda segundo os vizinhos, a mulher saía para consumir bebidas alcoólicas. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱