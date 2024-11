Estreia da Pump Nation lota Arena da Amazônia

Evento reuniu um grande público, com shows de Filipe Ret, Rooftime e MC PH, em uma noite de música e celebração.

Manaus viveu uma noite memorável com a estreia do PUMP Nation no Podium da Arena da Amazônia, entre a noite de sexta-feira (1º) e a madrugada de sábado (2).

O evento contou com a apresentação de Filipe Ret, que trouxe sua turnê “FRXV” e contagiou o público que lotou o local. Rooftime e MC PH também animaram a noite com seus shows.

Filipe Ret, celebrando 15 anos de carreira, fez a plateia vibrar com faixas de seu DVD ao vivo. “Manaus sempre me recebe com uma energia incrível. É emocionante ver a galera cantando junto,” disse o artista.

O trio Rooftime, formado por Lisandro Carvalho e os irmãos Gabriel e Rodrigo Souza, também deixou sua marca com sucessos como “I Will Find” e “Golden Summer”.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱