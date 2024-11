Homem é encontrado morto com sinais de tortura na BR-174

O corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado com sinais de tortura no quilômetro 7 da BR-174, na região metropolitana de Manaus, neste domingo (3).

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a equipe foi acionada por volta das 6h, quando os moradores da área avistaram o corpo jogado ao lado de um carro.

A vítima apresentava sinais visíveis de tortura e estava com as roupas rasgadas. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

