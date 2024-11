Dupla é presa após transportar maconha em ambulância

Secretaria da Segurança Pública informou que foram localizadas mais de 2 mil porções de maconha dentro do veículo

Uma ambulância com milhares de tabletes de maconha em seu interior foi apreendida pela Polícia Civil de São Paulo na sexta-feira (1).

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prendeu dois homens em flagrante por tráfico de drogas durante a ocorrência, que aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Agentes receberam a informação de que havia grande quantidade de drogas em um estacionamento, chegaram ao local e flagraram a dupla em um veículo. Outro suspeito abandonou a ambulância e fugiu pelos telhados das casas.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, no veículo e em uma edícula no fundo do estacionamento, foram localizadas mais de 2 mil porções de drogas, que totalizaram 1,5 tonelada.

O caso foi registrado na 2ª Divisão de Investigações sobre furtos, roubos e receptações de veículos e cargas (Divecar) do Deic, e os dois presos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O g1 entrou em contato com a Revert Remoções, empresa responsável pela ambulância, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem

*Com informações do g1

