AM apreendeu mais de 1,2 mil armas de fogo e 16 mil munições em dez meses

Em dez meses de 2024, o Amazonas retirou de circulação mais de 1,2 mil armas de fogo e apreendeu 16,2 mil munições, a partir das operações realizadas pelas Polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM).

Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp). As apreensões refletem nas reduções dos índices de criminalidade no estado.

Conforme destacou o secretário de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), coronel Vinícius Almeida, as polícias vêm atuando de forma integrada, o que tem gerado resultados expressivos para o estado.

“Temos trabalhado muito fortemente e de forma irmanada. Seja no aumento das apreensões de drogas, que já batemos recorde este ano, como, também, com o número elevado de apreensão de armas e munições. Tudo isso tem contribuído nas reduções de diversos indicadores, entre eles, os de homicídios”, destacou o secretário da SSP-AM.

Os dados do Ciesp mostram que, de janeiro a outubro deste ano, as Forças de Segurança apreenderam 16.246 munições e retiraram de circulação 1.281 armas de fogo entre revólveres, pistolas, além de carabinas e fuzis de diversos calibres.

Do total geral de armas apreendidas, cerca de 500 armamentos foram localizados a partir de ações das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e Força Tática em todo o estado.

De acordo com o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, a produtividade é o reflexo das operações ostensivas em conjunto com outros órgãos do sistema de segurança, além dos investimentos robustos feitos pelo Governo do Amazonas na corporação.

“As nossas tropas estão atuando de forma mais eficaz e nós estamos apreendendo mais armas de fogo. Quanto mais armas apreendidas, mais a gente dificulta e diminui esses crimes, entre eles, os de homicídios”, ressaltou o comandante.

Redução

O número de homicídios caiu em todas as zonas de Manaus. De janeiro a agosto deste ano, no Amazonas, a redução chegou em 17%, segundo os dados da SSP-AM.

A queda é o resultado do trabalho das polícias Militar e Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), somados aos investimentos promovidos pelo Governo do Amazonas, que resultaram, ainda, na prisão de 253 pessoas por suspeita de envolvimento nesse tipo de crime, no acumulado entre janeiro e agosto.

*Com informações da assessoria

