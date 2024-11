Sob vaias, população joga lama e objetos no rei e rainha da Espanha

Comitiva foi recebida com hostilidade em Valência, que foi afetada pelas chuva

Após a tragédia causada pelas fortes chuvas que afetaram a Espanha, os moradores da província de Valência receberam o rei Filipe VI, a rainha Letizia, o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez e o governador da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, com vaias, ofensas e lama.

O protesto, ocorrido neste domingo (3), foi durante a visita da comitiva a Paiporta, uma das cidades mais atingidas pelas inundações na região. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Muitas pessoas entoaram gritos de “assassinos”, mesmo com o cordão de segurança montado pela polícia ao redor das principais autoridades espanholas. Imagens das TVs espanholas mostram o rei conversando com a população local, furiosa, para tentar acalmar os ânimos.

Segundo especialistas, a chuva ocorreu devido a um fenômeno chamado Depressão Isolada em Níveis Altos (Dana), que acontece quando uma massa de ar gelado cai sobre outra de ar quente, provocando chuvas intensas.

Os números oficiais contabilizam 214 mortes, sendo 210 na província de Valência, três em Castilla-La Mancha e uma em Andaluzia.

O número de desaparecidos ainda é incerto. Estima-se que muitos corpos estejam presos em locais subterrâneos, como estacionamentos, que foram tomados pela lama.

As inundações deixaram várias cidades submersas, arrastando e empilhando carros com as enxurradas. A região está em alerta laranja devido à previsão de novas chuvas neste domingo.

🚨URGENTE – Rei da Espanha é recebido com pedradas em Valência por não ter ajudado o povo nas enchentes! pic.twitter.com/UOVytQ8Qqs — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) November 3, 2024

*Com informações do SBT News

